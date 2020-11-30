Fiat Yol Arkadaşım Connect’ten şaşırtan özellikler

Fiat Yol Arkadaşım Connect yapılabilecekler arasında neler yok ki! Akıllı telefon ile otomobilin kapıları açılıyor, lastik basınçları, yakıt ve akü durumu takip edilebiliyor hatta acil sağlık hizmetine kadar birçok faydalı fonksiyondan yararlanılıyor. Tüm bunların yanı sıra yakıt ve akü durumunu takip etme, aracın servis geçmişini görebilme hatta online servis randevusu alabilme gibi olanaklar da sağlıyor.





Fiat Yol Arkadaşım Connect aracın park konumunu ve sürüş detaylarını görebilmeye olanak sağlarken, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme gibi özellikleri ile güvenli sürüş konusunda da yardımcı oluyor.





Connect ile kasko da sorun değil.





Fiat Yol Arkadaşım Connect ile cazip fiyatlara kasko yaptırabilirsiniz. Teknolojisi ile sizin için sürüş performans puanı da oluşturabilen sistem kaskoda indirim de kazandırabiliyor. Ayrıca Fiat otomobilinizin kullanılmadığı günleri de hesaplıyor ve kasko yenileme döneminde %20’ye varan ekstra indirimler sağlayabiliyor.





Siz de tüm bu gelişmiş özelliklerden faydalanmak isterseniz fiat.com.tr’ye ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Apple Store veya Google Play Store’dan “Fiat Yol Arkadaşım” uygulamasını indirilebilirsiniz.



