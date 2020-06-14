FIBA, milli takımlar düzeyinde ilk kez e-spor turnuvası düzenleyecek
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), milli takımlar düzeyinde ilk kez bir e-spor turnuvası düzenleyeceğini duyurdu.
14 Haziran 2020, Pazar 08:28 Son Güncelleme:
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FIBA'dan yapılan açıklamada, "FIBA E-spor Açık 2020" adı verilen turnuvanın 19-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
Turnuvaya Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, İsviçre, İtalya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın katılacağı kaydedildi.
Karşılaşmaların FIBA'nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi.