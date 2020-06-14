Bilim & Teknoloji FIBA, milli takımlar düzeyinde ilk kez e-spor turnuvası düzenleyecek

FIBA, milli takımlar düzeyinde ilk kez e-spor turnuvası düzenleyecek

Bilim & Teknoloji

FIBA, milli takımlar düzeyinde ilk kez e-spor turnuvası düzenleyecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), milli takımlar düzeyinde ilk kez bir e-spor turnuvası düzenleyeceğini duyurdu.

14 Haziran 2020, Pazar 08:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

FIBA'dan yapılan açıklamada, "FIBA E-spor Açık 2020" adı verilen turnuvanın 19-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Turnuvaya Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, İsviçre, İtalya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın katılacağı kaydedildi.

Karşılaşmaların FIBA'nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER “Çilek Ay Tutulması” gerçekleşti