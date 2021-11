Fiberglas depolama tankları üretiminde 20. yıl gururu

2002 yılında yüzde 100 yerli sermayeyle İzmir 5. Sanayi’deki 60 metrekarelik bir atölyede kurulan, bugün Menderes’teki dev fabrikasında faaliyet gösteren Fiber Teknik Polyester San. Tic. Ltd. Şti.; zeytin, turşu, su ve kimyasal depolama için çok çeşitli fiberglas tanklar sunuyor. Cam elyaf takviyeli polyester tankları yatay ve dikey tipte imal edebilen firma; septik, nakliye için (karayolu tankerleri) ve yer altına gömülen tanklar üretiyor. Silindirik tanklar için sahaya uygun geniş çap seçenekleri sunan Fiber Teknik, korkuluk ve erişim merdivenleri gibi aksesuarları, büyük tanklar için isteğe bağlı olarak sabitleyebiliyor.

ZEYTİN KUYULARI İÇİN C.T.P KAPLAMA

Fiber Teknik ömrünü tamamlamış eski beton kuyuları gıdaya uygun reçinelerle kaplama veya giydirme yaparak hızlı ve hijyen çözümler üretiyor. C.T.P Harici Reçine Sistemi, kurulum sahasının ortamına bağlı olarak değişiyor. Korozyona açık alanlar için tankın açıkta kalan duvarlarında uygun kimyasallara dayanıklı kaplama yapılıyor. Firma, su ve gıda depolama amacıyla gıda sınıfı reçine sistemi ile tanklar üretiyor; kimyasal depolama amacıyla depolama malzemesine bağlı olarak uygun reçine sistemi sağlıyor.

GENİŞ ÜRÜN GAMI VAR

Fiber Teknik Genel Müdürü Mustafa Sivridağ; turşu, zeytin ve meyve suyu gibi gıdalara yönelik fiberglas tank, buna bağlı olarak da gıda imalatında kullanılan stoklama tank ekipmanlarının üretimini yapan bir firma olduklarını söyledi. Sivridağ, “2002’den bu yana faaliyetlerimizi; Fiber Teknik Polyester Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Tekma Polietilen Ltd., Fibrokom Kompozit Ürünleri Ltd. Şti. ve Polietilen Polyester San. Tic. Ltd. Şti. firmaları ile sürdürüyoruz. Ürün gamımız içinde; turşu, zeytin stoklama tankları, plastik geniş hacimli kasa ve paletler, aksesuarlar yer alıyor” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ SOFRALIK ZEYTİNİN %25’İNİ STOKLUYOR

Sektörün gereksinimi olan detaylı proseslere cevap verebilecek üretimler yaptıklarını belirten Sivridağ, “Ürün kalitesi için dünya standartlarını esas alacak tasarımlar yapıyoruz. Esas işimiz zeytin salamura tankları. Türkiye’deki sofralık zeytinin yüzde 25’ini biz stokluyoruz. Turşu sektörünün ihtiyacı olan depolama tanklarını da birçok aksesuar ve özellikli ekipmanlarla birlikte sunuyoruz. İsteğe bağlı olarak sistemleri ve stoklama ünitelerini anahtar teslim üretiyoruz. Geleneksel tankların ötesinde çok çeşitli stil ebatlarda üretim yapıyoruz” diye konuştu.

KAPASİTE ARTIYOR

“Sektörümüzde, hem üretim kapasitesi hem de satış olarak en büyük firmalardan biriyiz” diyen Sivridağ, “Menderes’teki İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikamızda, 5 bin metrekare kapalı alanda stoklama tankı üretiyoruz. Teknolojinin son imkanlarından faydalanan firmamız, depolama tanklarının üretiminde elyaf sarma metodu ile polyester, vinilester ve epoksi reçineleri ile çeşitli çap ve boylarda müşterilerimizin istekleri ve kullanım amaçlarına göre üretim yapıyor” ifadelerini kullandı. Yeni yatırım için iddialı bir firma olduklarını dile getiren Sivridağ, “Beş firmamız da her yıl kapasitesini artırarak üretime hız kesmeden devam ediyor” dedi.

‘MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SLOGAN DEĞİL, ANA İLKELERİMİZDEN BİRİ’

Müşteri memnuniyetine önem verdiklerini belirten Mustafa Sivridağ, şunları söyledi: “Bir ürünün üretiminden, satışından nihai tüketiciye gidene kadar olan süreçte ve sonrasında, ürünün arkasında durmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüketici memnuniyeti bizim için sıradan bir slogan değil, ana ilkelerimizden biri. Sertifikasyona da büyük önem veriyoruz. ISO 9001 ISO 14000 sertifikasyonlarımız bulunuyor. Bayilerimize ve servis personelimize eğitimler de veriyoruz.”

28 ÜLKEYE İHRACAT

28 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Mustafa Sivridağ, “Afrika ve Ortadoğu pazarına yönelik önemli bir adım attık ve Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Fas, Mısır ve Tunus’ta bayilik ağımızı kurduk. Yunanistan, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Romanya, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya hatta Güney Amerika’da Venezuela’ya ihracat yapıyoruz” dedi. Sivridağ, “İzmir’de faaliyet gösteren bir firma olarak, bölgemizde yarattığımız değeri artırmayı hedefliyoruz. İstihdam ve ihracatla ülkemiz ile ilimizin ekonomisine katkı sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRETİM VE İSTİHDAMA DESTEK

Mustafa Sivridağ, “İlk etapta 14 çeşit ürün üreten firmamızın, şu an 75 çeşide yakın gıda ve kimya sektörüne hitap eden ürün gamı var. Yerli üretim ve istihdama tam destek veren firmamız; ürün çeşitliliği, kalite kontrol sistemi ve yenilikçi yapısı ile küresel ölçekte başarısını üst düzeyde tutmaya devam ediyor. Gelişen ürün portföyüyle birçok alanda hizmet veren firmamız, 2006’dan itibaren Fiber Teknik markası ile polyester tank ve otomotiv yedek parça ihracatına da başladı” dedi.

