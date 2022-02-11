Çay ve kahve keyfinize lezzet katacak fıccın böreği tarifi yöresel bir lezzet. Peki, fıccın böreği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız fıccın böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

FICCIN BÖREĞİ TARİFİ

Fıccın böreği malzemeler

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

3 buçuk su bardağı un

İç harcı için;

300 gram az yağlı dana kıyma

1 adet soğan

3 adet sivri biber

3 adet domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

FICCIN BÖREĞİ (ÇERKES BÖREĞİ) YAPILIŞI

Ilık süt, tereyağı, maya ve şekeri karıştırın.

Şeker eridikçe azar azar kıvama gelene kadar unu ekleyin.

Tezgahınızı unlayın ve hamuru pürüzsüz hale gelene kadar yoğurun. Ardından bir kaba alıp 45 dakika kadar üzeri kapalı dinlendirin.

İç harcı için; küçük küçük doğranmış soğan, kıyma, biber, biber salçası ve tuzu iyice karıştırın.

küçük küçük doğranmış soğan, kıyma, biber, biber salçası ve tuzu iyice karıştırın. Son olarak domatesleri de rendeleyerek karışıma ekleyin.

Hamuru biri daha büyük olacak şekilde ikiye bölün.

Yağlanmış fırın kabına büyük olan parçayı kenarları yüksek kalacak şekilde yayın.

Hamurun ortasına harcı yayın ve üst hamuru merdane ile açın.

Ardından harcın üzerine kenarları örtecek şekilde yerleştirin.

Fazla parçaları aldıktan sonra alt ve üst hamuru yapıştırın.

Üzerine buharın çıkması için yuvarlak bir delik açın ve yumurta sarısını sürün.

Delik kısmına az miktarda tereyağı ekleyin ve fırını 180 derecede ısıtıp fıccın böreğini içerisine koyun.

40 dakika kadar pişirin ve fırından çıkardığınızda yirmi dakika dinlendirip dilerseniz sarımsaklı yoğurt ile servis edin.



