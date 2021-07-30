TEMA fidan bağışı sayfası üzerinden yapılan fidan bağışları yurdun dört bir yanında zarar görmüş ormanları yeniden hayata döndürmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar doğum günleri ve özel günlerde sevdikleri adına fidan bağışı yapabilirken, en çok da orman yangınlarının ardından düzenlenen kampanyalarda yüksek miktarda fidan bağışına ulaşılabiliyor…

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfı çıkan yangınlar nedeniyle 30 Temmuz saat 12.00 itibariyle fidan bağışı kampanyası başlattı. “Hep birlikte, yaşamı da umudu da yeşerteceğiz” sloganıyla duyurulan kampanya vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Fidan bağışı yapmak için aşağıda verdiğimiz TEMA Vakfı fidan bağışı sayfasına tıkladıktan sonra, sağ üst köşede yer alan “Bağış Yap” butonuna tıkladıktan sonra sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmek yeterli olacaktır.

Ancak, kampanyanın yoğun ilgi görmesinden dolayı TEMA Vakfı’nın sitesinde bir yavaşlık olabilir. Bu nedenle fidan bağış sayfası ilk seferde hemen açılmazsa birkaç kez daha denemeniz gerekebilir.

TEMA FİDAN BAĞIŞI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

1 FİDAN KAÇ TL?

TEMA’nın resmi sitesinden alınan bilgilere göre, 1 fidan bağışı 13 TL olarak belirlendi. 3 fidan bağışı yapanlara ise talep etmeleri halinde TEMA Vakfı teşekkür sertifikası gönderiliyor.