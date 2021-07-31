TEMA Vakfı’nın “Yaşamı yeniden yeşerteceğiz” sloganıyla başlattığı fidan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yurt içinden ve yurt dışından milyonlar fidan bağışında bulunuyor. TEMA’nın resmi sitesinde yoğunluk yaşanırken, bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, Fidan bağışı nasıl yapılır? (Mesajla, online ve havale/EFT ile) Fidan bağışı kaç TL? araştırması yapıyor….

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz.' İfadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından fidan bağışının nasıl yapılacağına ilişkin aramalar yoğunlaştı.

Fidan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, online, havale/EFT ve mesaj yolu ile fidan bağışında bulunabiliyor.

ONLINE FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfı’nın fidan bağışı kampanyası https://www.tema.org.tr/ internet adresi üzerinden yürütülüyor. Aşağıda paylaştığımız linkte açılan sayfaya gittikten sonra “Bağış yap” butonuna tıklayarak kolaylıkla fidan bağışında bulunabilirsiniz.

HAVALE/EFT İLE FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Havale/EFT bağışlarınız için:

Türkiye İş Bankası - Levent Şubesi

Hesap Adı: TEMA Vakfı Şube Kodu: 1035

Hesap No: 1488866

IBAN: TR46 0006 4000 0011 0351 4888 66

MESAJLA FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfı’nın başlattığı fidan kampanyasında kısa mesajla (SMS) fidan bağışı uygulaması bulunmuyor. Ancak, TEMA Vakfı’na bağış yapmak istediğinizde 3464'e TEMA yazıp SMS göndererek TEMA Vakfı'nın çocuklara yönelik doğa eğitimlerine 10 TL katkıda bulunmak mümkün.

TEMA FİDAN BAĞIŞI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

FİDAN BAĞIŞI KAÇ TL?

TEMA’nın resmi sitesinden paylaşılan bilgilere göre, 1 fidan bağış bedeli 10 TL. En az 3 fidan bağışında bulunanlara talep etmeleri durumunda e-sertifika gönderiliyor.