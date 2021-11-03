Yemek Fideo nasıl yapılır? MasterChef 3 Kasım fideo tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Fideo nasıl yapılır? MasterChef 3 Kasım fideo tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Fideo nasıl yapılır? MasterChef 3 Kasım fideo tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılar fideo tarifi yapıyorlar. Ekran başında izleyen seyirciler ise fideo tarifi araştırıyor. Peki, fideo nasıl yapılır? Tadını oldukça çok seveceğiniz fideo tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

03 Kasım 2021, Çarşamba 18:37 Son Güncelleme:
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İspanya mutfağının popüler lezzetlerinden biri olan fideo tarifi, tel şehriye ve domatesle birlikte hazırlanan bir tarif. Peki, fideo nasıl yapılır? Fideo tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

FİDEO TARİFİ

Fideo malzemeler

  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ 
  • 1 paket tel şehriye 
  • ½ çay kaşığı kimyon
  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • 280 gram domates rendesi
  • 1 yemek kaşığı pul biber
  • 360 ml su 

FİDEO YAPILIŞI

Öncelikle tencerenin içerisine yağı alın ve hafifçe kızarmasını bekleyin. Ardından tel şehriyeleri ekleyip renk alana kadar kızartın. Rendelenmiş domatesin yarısını ve 240 ml suyu tencereye ekleyin. Üzerine sarımsak, kimyon, pul biber ve toz biberi de ilave edin.

Birkaç kez karıştırdıktan sonra orta ateşte pişmeye bırakın. Kalan domates rendesi ve suyu bir kabın içerisinde karıştırın. Karışımı, tencereye ilave ederek kıvam alıncaya kadar pişirin.

Daha sonra servis tabaklarına alarak sıcak bir şekilde servis edin. 

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