Meksika mutfağının gözdesi: Fideo tarifi

Et veya tavuk soslarıyla lezzetlendirilen fideo tarifi evde kolaylıkla yapılabilen enfes bir makarna çeşidi. Sevdiklerinize hazırlamak için fideo tarifi arıyor ya da fideo nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fideo tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Fideo tarifi

Fideo malzemeleri

250 gram tel şehriye

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım tatlı kaşığı kimyon

2 diş sarımsak

250 gram konserve domates

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

1,5 su bardağı su

Tuz

Fideo yapılışı

Sıvı yağı tavada kızdırın. İçine şehriyeleri ekleyip kahverengi olana kadar kavurun. Domates konservesinin yarısını ve 1 su bardağı suyu ekleyin. Sarımsağı ezip tuz, kimyon ve kırmızı biberle birlikte tavaya ilave edin ve güzelce karıştırın. Suyunu neredeyse tamamen çekene kadar pişirin. Ardından domatesin kalanını ve suyu da ilave edin. Kapağı kapalı halde 10 dakika kadar daha pişirin. Şehriyeler yumuşayıp sosun kıvamı koyulaştığında fideo’nuz servise hazırdır. Dilerseniz servis etmeden önce üzerine peynir serpebilirsiniz.



