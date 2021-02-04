Meksika mutfağının gözdesi: Fideo tarifi
Meksika mutfağına ait enfes bir makarna olan fideo tarifi, Türk mutfağında tel şehriyeyi anımsatıyor. Makarna yemeği sevenler fideo nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz fideo tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası...
04 Şubat 2021, Perşembe 11:13 Son Güncelleme:
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Et veya tavuk soslarıyla lezzetlendirilen fideo tarifi evde kolaylıkla yapılabilen enfes bir makarna çeşidi. Sevdiklerinize hazırlamak için fideo tarifi arıyor ya da fideo nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fideo tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Fideo tarifi
Fideo malzemeleri
- 250 gram tel şehriye
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım tatlı kaşığı kimyon
- 2 diş sarımsak
- 250 gram konserve domates
- 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber
- 1,5 su bardağı su
- Tuz
Sıvı yağı tavada kızdırın. İçine şehriyeleri ekleyip kahverengi olana kadar kavurun. Domates konservesinin yarısını ve 1 su bardağı suyu ekleyin. Sarımsağı ezip tuz, kimyon ve kırmızı biberle birlikte tavaya ilave edin ve güzelce karıştırın. Suyunu neredeyse tamamen çekene kadar pişirin. Ardından domatesin kalanını ve suyu da ilave edin. Kapağı kapalı halde 10 dakika kadar daha pişirin. Şehriyeler yumuşayıp sosun kıvamı koyulaştığında fideo’nuz servise hazırdır. Dilerseniz servis etmeden önce üzerine peynir serpebilirsiniz.