FIFA 21, Steam’in ardından konsollarda da büyük indirime girdi. Normalde 499 TL'ye satılan FIFA 21 Beckham Sürümü şu anda PS Store'da 274 TL'ye, Xbox Store'da ise 273 TL'ye satın alınabiliyor. Şampiyonlar Ligi Sürümü ise Xbox'ta 268 TL'ye, PlayStation'da ise 281 TL'ye gerilemiş durumda.

FIFA 21 PS Store fiyatları şu şekilde:

FIFA 21 Beckham Sürümü (PS4 ve PS5 için) - 274,94 TL﻿﻿

FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü (PS4 ve PS5 için) - 281,95 TL

FIFA 21 Ultimate Edition (PS4 ve PS5 için) - 349,99 TL

FIFA 21 Xbox Store fiyatları şu şekilde:

FIFA 21 Beckham Sürümü (Xbox One & Xbox Series X/S için) - 273,62 TL

FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü (Xbox One & Xbox Series X/S için) - 268,65 TL

FIFA 21 Ultimate Edition (Xbox One & Xbox Series X/S için) - 349,50 TL



