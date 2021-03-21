FIFA 21 simulasyonuna göre derbi nasıl bitecek?

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği karşılaşma zirve yarışında belirleyici rol oynuyor.

Şampiyonluk için mücadele eden Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçını sevilen konsol oyunu FIFA 21'de oynattık.

İşte FIFA 21'e göre Beşiktaş - Fenerbahçe maçının skoru...

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