FIFA 22 inceleme - FIFA serisi için doğru yönde atılmış bir adım

FIFA serisi yeni nesil konsollara geçtiğimiz sene de gelmişti, fakat çıkış zamanları uyuşmadığı için tam performans alamamıştık. Bu sene hem bilgisayar hem de PlayStation 5 sürümlerini inceleme fırsatım oldu ve güzel geliştirmeler olduğunu söyleyebilirim. Grafiksel ve oynanış olarak farkı anlayabiliyorsunuz. FIFA 21’den 22’ye geçtiğimde oyunun fazlaca yavaşlatıldığını fark ettim, ilk başlarda alışmak zor geliyor ama tempoyu yakaladığınızda keyif almaya başlıyorsunuz.

Bu sene gelen en büyük özellik HyperMotion teknolojisi. Peki kendisi tam olarak ne yapıyor? EA Games, oyuncuların gerçek maçlarda yaptıkları davranışları analiz ederek bunları oyuna aktardı, bu sayede hareketler ve davranışlar daha gerçekçi bir hale getirildi. Bunun oyunda bulunan 4 bin oyuncu için de geçerli olduğunu eklemekte yarar var. Tek eksi yanı bilgisayar platformunda desteklenmemesi. Bu özellik umarım yakın zamanda PC’ye de getirilir. Şu anda PlayStation 5, Xbox One X|S ve Google Stadia platformlarında destekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda oyunun görsel olarak geliştiğini net olarak görebiliyorduk ama burada HyperMotion’ın da işin içine girmesiyle olay farklı bir boyuta ulaşmış. Oyuncuların benzerlikleri mükemmel grafiklerle birleştiği zaman odanız resmen Şampiyonlar Ligi atmosferine bürünüyor. Ronaldo ile her dripling yaptığınızda ya da Mbappe ile hızlandığınızda bunu çok daha iyi anlayabiliyorsunuz.

Savunma tarafında hatalar yaptığımızda bizi ipten alan kaleciler için de bu sene güzel geliştirmeler yapıldı. Kalecilerin kurtarma animasyonları geliştirildi, artık daha akrobatik ve gerçekçi kurtarışlar yapabiliyorlar. Çektiğiniz her şutu farklı bir şekilde kurtarıyor ve topu yumruklamak için veya uzaklaştırmak için koşmaya başlıyorlar. Animasyonlar geliştirildiği için maç içindeki hareketleri öngörmekte zorlaşıyor ve daha dikkatli oynamanız gerekiyor.

Oyunun yapısının önceki sürümlerine göre biraz daha yavaş olduğundan daha önce bahsetmiştim. Attığınız her pas, çektiğiniz her orta ya da topu sürmeye çalıştığınızda her şeyin daha yavaş hareket ettiğini anlayacaksınız. Savunma yaparken karşınıza ayakları hızlı biri geldiğinde onu savunmak artık daha eğlenceli bir hal alıyor. Bu sene fiziksel temasa biraz daha fazla izin verilmiş ve hakemler de kolayca düdük çalmadığı için akıcı maçlar yapabiliyorsunuz.

Biraz da modlar için yapılan geliştirmelerden bahsedelim. Benim gibi kariyer modunu saatler boyunca oynayan biriyseniz sizin için güzel bir haberim var. Bu sene ilk defa kendi kulübünüzü kurabilme seçeneğiniz var. Spikerler maalesef tüm isimleri telaffuz edemiyor, bu nedenle takımınızın takma ismini şablondan seçmeniz gerekecek. Ancak kulüp ismini siz belirleyebiliyorsunuz. Forma sponsorunuzu Nike, Adidas, Jordan, Puma gibi markalardan seçebiliyorsunuz, stad büyüklüğünüzü ve ismini ayarlayabiliyorsunuz hatta taraftar marşlarınızı da siz belirliyorsunuz.

Tüm bunları yaptıktan sonra sizi hedeflerinizi ve finansal bütçenizi ayarlamak için farklı bir alan bekliyor. Transfer bütçeniz, kulüp seviyesi, oyuncu yaşları ve kulübün nerede konumlandırılacağı gibi kritik alanları seçmeniz isteniyor. İsterseniz 1 milyar euro bütçe ile bir takım kurabilir ya da gerçekçi davranıp genç bir kadroyla başlayabilirsiniz, seçim sizin.

Diğer modlara bakacak olursak, Volta futboluna Arcade adında yeni bir özellik getirilmiş, burada arkadaşlarınızla ya da rakiplerinizle eğlenceli yetenek yarışmaları yapabilirsiniz. Pro Clubs moduna açılmak üzere yeni perkler getirilmiş, ayrıca kadın karakterler de var ve erkekler ile aynı maç içinde oynayabiliyorlar.

Sonuca bağlayacak olursak

FIFA serisi şu anda en iyi futbol oyunu ve FIFA 22 de serinin bugüne kadar yapılmış en iyi versiyonu diyebiliriz. HyperMotion teknolojisi ve kalecilerin güncellenmesi oyunu farklı bir seviyeye taşımış bunu inkar edemeyiz. Benim şaşırdığım noktalardan biri de basın konferansında Türkçe dublaj kullanılmış, fakat halen Türkçe spiker yok. Umarım bu da en kısa sürede getirilir. Tüm futbolseverlere iyi oyunlar diliyorum.