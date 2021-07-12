FIFA 22 resmi olarak tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatı

EA Sports, resmi EA SPORTS FIFA Twitter hesabından FIFA 22 hakkında yedi saniyelik kısa bir video yayınladı.

Powered by Football sloganıyla yola çıkan FIFA 22, temel oynanış geliştirmeleri ve her moda yenilik katan bir sezon ile oyunu gerçek hayata daha da yakınlaştırıyor. FIFA 22’i Steam’de oynarken DualShock 4 kontrol cihazınızı ve Xbox oyun kumandanızı kullanabilirsiniz.

FIFA 22, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Stadia için çıkış yapacak. FIFA 22'nin çıkış tarihi ise 1 Ekim 2021. Oyunun PC için sistem gereksinimleri ne yazık ki henüz belli değil.

FIFA 22 Türkiye fiyatı ne kadar?

PC (Steam) - 419,99 TL

Xbox One - 499,99 TL

Xbox Series - 559,99 TL

PlayStation 5 - 560,00 TL

PlayStation 4 - 500,00 TL