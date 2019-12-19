FIFA, Belçika'yı bir kez daha 'Yılın Takımı' seçti
Belçika, FIFA sıralamasında bir kez daha en tepede yer aldı. Aralık ayını da lider bitiren Belçika, üst üste iki dönem bu listenin zirvesinde yer almış oldu. İkinci sırada Belçika'nın sadece 2 puan gerisinde olan son dünya şampiyonu Fransa var. Türkiye Milli Takımı'nın sıralaması ise 29.
Belçika, FIFA'nın hazırladığı puan sıralamasında zirveye oturdu. 2019 boyunca topladığı puanlarla Belçika, 2022 Katar Dünya Kupası öncesi yüksek formunu sürdürdü.
FIFA'nın puan algoritması, takımların galibiyet sayısının haricinde hangi takımları yendiği, iç-dış saha performansı, önemli maçlarda attığı gol sayısı gibi ufak detaylara da bağlı.
Belçika, büyük turnuva kazanamasa da bu açıdan bakıldığında önemli maçlarının tamamını kazanmış bir takım.
Avrupa ülkelerinin hegemonyası azaldı
FIFA'nın sıralamasının tamamına bakıldığında ise Avrupa ülkelerinin sayısının bir önceki döneme göre azaldığı görülüyor. Cezayir, Japonya ve Asya Kupası'nın son sahibi Katar, ilk 50'de kendine yer buldu.
2019 yılında 138 puan toplayan Katar, 32. sıraya yükselen Cezayir ve en büyük sıçramayı yapan 22. sıradaki Japonya, listenin dikkat çeken takımları.
Avrupa ülkeleri ilk 50'de 28 takımla bulunurken Asya, Güney Amerika ve Afrika Federasyonları'ndan en az birer takım ilk 50'de kendine yer buldu.
https://twitter.com/FIFAcom/status/1207586532615438337