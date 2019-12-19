FIFA, Belçika'yı bir kez daha 'Yılın Takımı' seçti Belçika, FIFA sıralamasında bir kez daha en tepede yer aldı. Aralık ayını da lider bitiren Belçika, üst üste iki dönem bu listenin zirvesinde yer almış oldu. İkinci sırada Belçika'nın sadece 2 puan gerisinde olan son dünya şampiyonu Fransa var. Türkiye Milli Takımı'nın sıralaması ise 29.