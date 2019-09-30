FIFA Emiliano Sala için kararını verdi

FIFA, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin ödenmesi konusunda inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Bu inceleme sonunda FIFA, Emiliano Sala'nın transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemeleri gerektiğini Cardiff'e bildirdi.

28 yaşındaki Sala, 17 milyon euro'ya Nantes'tan Cardiff'e 17 milyon euro'ya transfer olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Cardiff City’nin 20 Şubat’ta ödemesi gereken ilk taksit, iki kulübün anlaşmasıyla bir hafta ertelenmişti. 28 yaşındaki Arjantinli santrfor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak’ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes’tan transfer edilmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala’nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa’nın Nantes şehrinden Galler’in başkenti Cardiff’e doğru seyir halindeyken Manş Denizi’nde kaybolmuştu. 3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat’ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala’ya ait olduğu tespit edilmişti.

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