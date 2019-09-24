Adaylar değişmedi

Messi, Ronaldo ve van Dijk, 'UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu' ödülüne de aday olmuş; ödülü Virgil van Dijk kazanmıştı. FIFA En İyiler ödülünde de adaylar değişmedi. Üç yıldız arasında geçen mücadelede ipi Lionel Messi göğüsledi.

Ronaldo gelmedi

Ödül töreni dün gece Milano'da düzenlendi. Adaylardan Virgil van Dijk törende hazır bulunurken, Cristiano Ronaldo ise geceye katılmadı. Adaylar ödülü kazanıp kazanamadıklarına dair önceden bilgi alabiliyor ve duruma göre törene gelmemeyi tercih edebiliyor.

Cristiano Ronaldo'nun ödül gecesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "Sabır ve ısrar, profesyonelleri amatörden ayıran iki özelliktir. Bugün büyük olan her şey bir zaman küçüktü. Her şeyi başaramazsın, ama hayallerini gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yapman gerekir. Ve unutma ki geceden sonra gün daima doğar" yazması dikkat çekti.

Ronaldo'dan Messi'ye puan yok

Törenin bir diğer dikkat çekici yanı da Messi'nin Ronaldo'ya 3 kişilik listesinde 2. sırada yer vermesine rağmen Ronaldo'nun Messi'yi listesine almaması oldu. İkilinin arasındaki ilişki 'UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu' ödül gecesinde oldukça samimi bir noktaya ulaşmış ve birbirlerine yemek sözü vermişlerdi.

Ronaldo, ödülü kazanan Messi'nin ardından ikinci, van Dijk ise üçüncü sırayı aldı.

Ballon d'Or için ipucu

FIFA tarafından yapılan En İyiler ödül töreninde milli takım kaptanları, milli takım teknik direktörleri, taraftarlar ve gazeteciler oy kullanıyor. French Football tarafından yapılan Ballon d'Or'da ise yalnızca önde gelen gazetecilerin oyu dikkate alınıyor.

FIFA En İyiler'in oy dağılımında dikkat çeken detaysa gazetecilerin oylarının Virgin van Dijk'a gitmesi oldu. Bu detay, Aralık ayında yapılacak olan Ballon d'Or'da van Dijk'ı öne çıkarıyor. Oy dağılımı şöyle:

Milli takım kaptanları: 377 puan Messi, 337 puan van Djik, 330 puan Ronaldo

377 puan Messi, 337 puan van Djik, 330 puan Ronaldo Milli takım teknik direktörleri : 379 puan Messi, 307 puan Ronaldo, 289 puan van Dijk

: 379 puan Messi, 307 puan Ronaldo, 289 puan van Dijk Gazeteciler: 462 puan van Dijk, 364 puan Messi, 264 puan Ronaldo

Ballon dor ve FIFA The Best farkı

1956 yılından beri verilen Ballon d'Or, Avrupa'nın en saygın dergisi France Football tarafından veriliyor. FIFA The Best ise FIFA tarafından dağıtılan bir ödül ve ilk olarak 2016 yılında verildi.

FIFA, 2010 yılında France Football'la anlaşarak Ballon d'Or'un FIFA rozetiyle verilmesini sağlamıştı. İki kuruluş arasındaki işbirliği 2015 yılında sona erdi ve FIFA, birtakım farklılıklara kendi organizasyonu olan 'The Best', yani 'En İyiler'i dağıtmaya başladı.

The Best her sene Eylül ayında, Ballon d'Or ise Aralık ayında dağıtılıyor.

The Best'te bir futbol sezonu dikkate alınırken, Ballon d'Or bir takvim yılını baz alıyor.

The Best'in oylama sisteminde milli takım teknik direktörleri, milli takım kaptanları, gazeteciler ve taraftarlar yer alırken, Ballon d'Or'da sadece belirli gazeteciler oy kullanıyor.

İki kuruluş 2010-2015 yılları arasında Ballon d'Or adı altında birleşerek ödülü ortak olarak dağıtıyordu.

Gecenin diğer ödülleri

En iyi teknik direktör: Jürgen Klopp

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör: Jill Ellis

En iyi erkek kaleci: Allison Becker

En iyi kadın kaleci: Sari van Veenendaal

Puskas ödülü: Daniel Zsori

Fair-play ödülü: Marcelo Bielsa (Arjantinli teknik adam, 1-1 biten maçta, takımının Aston Villalı bir futbolcu sakatlık yaşadığı sırada gol atması nedeniyle oyuncularına bilerek gol yemeleri için talimat vermişti.)

Taraftar ödülü: Silvia Grecco (Grecco, Palmeiras taraftarı olan otizmli ve görme engelli oğlunu maçlara götürerek, karşılaşma boyunca sahada olanları ona anlatıyor)