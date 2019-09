FIFA En İyiler ödülü Messi'nin! Ballon d'Or ve En İyiler arasındaki fark ne? İlk defa 2016 yılında verilen FIFA The Best (En İyiler) ödülünün bu seneki sahipleri erkeklerde Lionel Messi, kadınlarda Megan Rapinoe oldu. Ödülü erkekler kategorisinde 2016 ve 2017'de Cristiano Ronaldo, geçen seneyse Luka Modric almıştı. En İyiler ödülü, FIFA'nın Ballon d'Or'la olan anlaşmasının bitmesinin ardından verilmeye başlandı. Ballon d'Or ve The Best arasındaki ayrım 2016'da başlamıştı.