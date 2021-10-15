FIFA, isim hakkı için EA Sports’tan 1 milyar dolar istiyor

FIFA oyunlarının geliştiricisi EA ile dünya çapındaki futbol organizasyonu FIFA arasında bir anlaşmazlık olduğunu bildirdi. İkili arasındaki anlaşmazlığın maliyet ve yeni gelir akışları yüzünden ortaya çıktığı söyleniyor.

FIFA, FIFA lisansını oyununda kullanmak için her dört yılda bir EA'den 1 milyar dolar talep ediyor. Ayrıca kuruluş, EA'in oyundan kazandığı parayı sınırlandırmak istiyor.

EA Sports’un, FIFA 22 sonrasında futbol oyunu için FIFA adını değiştirmeyi planlıyordu. İkili arasında 2022’de sona erecek olan mevcut 10 yıllık anlaşmanın miktarı 150 milyon dolar değerinde.

New York Times’da yer alan bir haber, FIFA’nın EA’ye sunduğu yeni parasal taleplerinden söz ediyor. Konuya aşina olan kişiler tarafından verilen bilgilere göre FIFA, EA’den her Dünya Kupası döngüsü için 1 milyar doların üzerinde ücret talep ediyor. Bir sonraki FIFA Dünya Kupası, 2022’nin sonlarında Katar’da düzenlenecek. Bu şampiyona ayrıca, EA ve FIFA arasındaki anlaşmanın sona ermesinden hemen önce gerçekleştirilmiş olacak.

Konuyla ilgili bu yılın sonuna kadar bir karar çıkması muhtemel gibi görünüyor. EA Games, EA ve FIFA anlaşamazsa serinin yeni adı haline gelebilecek olan "EA Sports FC" ticari markasını hali hazırda almış bulunuyor.