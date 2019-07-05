FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde Hollanda ABD'nin rakibi oldu. Peki, Kadınlar Dünya Kupası finali ne zaman? Hollanda ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FIFA Kadınlar Dünya Kupası ile ilgili detaylar…