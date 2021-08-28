FIFA Online 4 Türkiye çıkış tarihi belli oldu

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz bir şekilde yayınlanan FIFA Online 4, Türkiye çıkış tarihi duyuruldu. Oyun, ilk olarak 2018 yılında görülmüştü. Ancak çıkış yaptığı dönemde, oldukça sınırlı bölgede yayınlanan oyun, yakında Türkiye’de çıkış yapacak.

Erken Erişim Günleri ile bugün itibari ile denenmeye başlayan FIFA Online 4, 2 Eylül tarihinde Türkiye’de erişime açılacak. Erken erişimden faydalanan oyuncular, Dereceli Maçlar, Lig Maçları, Teknik Direktörlük Modu ve Özel Maç modlarına erişim sağlayabiliyor.

FIFA Online 4, oyun severlerin kendi takımlarını oluşturabileceği, yeni oyuncular geliştirebileceği ve bu oyuncuları transfer pazarına sunabildiği birçok özelliğe sahip. Oyun, 1 Eylül’e kadar erken erişim olarak erişilebilecek. Erken erişim döneminin sonunda herhangi bir problem yaşanmazsa, 2 Eylül’de herkes tarafından erişilebilecek.

FIFA Online 4, 2 Eylül Perşembe günü Türkiye’de erişime açılacak. Oyun, Türkiye Süper Ligi ile birlikte 30’dan fazla ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, 17 binden fazla oyuncuyu ve 600’den fazla takımı lisanslı olarak içeriyor.

Tamamen Türkçe olarak yayınlanan FIFA Online 4, Türkçe spiker olarak Murat Kosova ve Nebil Evren isimleri ile birlikte çalışıyor.

FIFA Online 4 sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10-64 bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 3.1 GHz veya AMD Phenom 7950 Dört Çekirdekli veya AMD Athlon II X4 620

RAM: 4GB

Depolama: 18GB

Ekran Kartı: Geforce GT 730 1GB veya ATI Radeon HD 7570

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10-64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2550 3.4 GHz veya AMD FX-6350 Altı Çekirdekli

RAM: 8GB

Depolama: 18GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 AMD Radeon HD 6870, 3GB bellek