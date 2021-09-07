FIFA Online 4 ücretsiz olarak oyunculara sunuldu

Farklı oyun modları ve karşılaşma türleri ile oyuncuların karşısına çıkan FIFA Online 4, tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor. UEFA™ Şampiyonlar Ligi ile birlikte 30+ farklı ligden 600’den fazla takımın yer aldığı FIFA Online 4, 101XP’nin resmi web sitesi üzerinden indirilebiliyor.

Oyunda geçmişten ve günümüzden 17.000 futbol yıldızı bir arada yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve tüm Türkiye Süper Ligi takımları da FIFA Online 4’te hem Türk hem de global oyuncular için sunuluyor.

FIFA Online 4’ün açılış versiyonunda oyun içi kulüpler ve farklı klasmanlardan futbolcular bulunuyor. Bunlar; Live, Club Heroes, World Hero Debut ve Turkish Club Stars olarak ayrılmış durumda. Detaylı olarak bahsedecek olursak:

Live: Aktif olarak futbol oynayan futbolcular ve şu anki kulüpleri

Club Heroes: Maksimum genel puanları 98 olan en ünlü 200 futbolcu

World Hero Debut: Oynadıkları milli takımlarındaki ilk maçlarında mükemmel performans ortaya koymuş veya Dünya Şampiyonası’nda harika performans sergilemiş aktif ve geçmiş yıldızları

Turkish Club Stars: Türkiye’de aktif olarak futbol oynayan 60 ünlü futbolcu

FIFA Online 4’ün Türk oyunculara sunduğu birtakım içerikler de bulunuyor. Bunlar da şu şekilde yer alıyor:

1v1 Dereceli Maçlar