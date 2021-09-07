FIFA Online 4 ücretsiz olarak oyunculara sunuldu
Electronic Arts tarafından geliştirilen tamamen ücretsiz futbol bilgisayar oyunu EA Sports FIFA Online 4, Türk oyuncularla buluştu. Yayıncı firması 101XP olan oyun tamamen Türkçe olarak yayınlandı. Türkiye Süper Ligi’nin de yer aldığı 30’un üzerinde lige sahip FIFA Online 4’ün maç anlatımlarında Murat Kosova ve Nebil Evren yer aldı.
07 Eylül 2021, Salı 08:22 Son Güncelleme:
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Farklı oyun modları ve karşılaşma türleri ile oyuncuların karşısına çıkan FIFA Online 4, tamamen ücretsiz olarak oynanabiliyor. UEFA™ Şampiyonlar Ligi ile birlikte 30+ farklı ligden 600’den fazla takımın yer aldığı FIFA Online 4, 101XP’nin resmi web sitesi üzerinden indirilebiliyor.
Oyunda geçmişten ve günümüzden 17.000 futbol yıldızı bir arada yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve tüm Türkiye Süper Ligi takımları da FIFA Online 4’te hem Türk hem de global oyuncular için sunuluyor.
FIFA Online 4’ün açılış versiyonunda oyun içi kulüpler ve farklı klasmanlardan futbolcular bulunuyor. Bunlar; Live, Club Heroes, World Hero Debut ve Turkish Club Stars olarak ayrılmış durumda. Detaylı olarak bahsedecek olursak:
- Live: Aktif olarak futbol oynayan futbolcular ve şu anki kulüpleri
- Club Heroes: Maksimum genel puanları 98 olan en ünlü 200 futbolcu
- World Hero Debut: Oynadıkları milli takımlarındaki ilk maçlarında mükemmel performans ortaya koymuş veya Dünya Şampiyonası’nda harika performans sergilemiş aktif ve geçmiş yıldızları
- Turkish Club Stars: Türkiye’de aktif olarak futbol oynayan 60 ünlü futbolcu
- FIFA Online 4’ün Türk oyunculara sunduğu birtakım içerikler de bulunuyor. Bunlar da şu şekilde yer alıyor:
1v1 Dereceli Maçlar
- Teknik Direktörlük Modu
- Lig Maçları
- Arkadaşlarla oynamak için özel maçlar