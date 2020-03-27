FIFA, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan futbolseverleri futbolun efsaneleriyle buluşturacak. Her perşembe FIFA'nın Twitter hesabından taraftarlarla sohbet edecek.

Organizasyona Julio Cesar, Kaka, Carli Lloyd, Fabio Cannavaro ve Yaya Toure katılacak. Kariyerinde hem Dünya Kupası zaferi elde etmiş hem de dünyada yılın en iyi futbolcusu seçilmiş ender isimlerden olan Kaka, Fabio Cannavaro ve Carli Lloyd, FIFA’nın Twitter hesabının başına geçecek ve takipçilerle diyalog kuran efsane isimler arasında yer alacak.