FIFA, yılın en iyilerini seçti: İşte ödül kazananlar ve hikayeleri

2020 FIFA Yılın En İyileri seçildi. Salgın dolayısıyla online olarak düzenlenen ödül törenine tüm sporcular video konferans aracılığıyla katıldı. Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, en iyi taraftar ve fair-play ödülleri de dağıtıldı.
Törenin en dikkat çeken iki ismi hiç şüphesiz son 20 yılda olduğu gibi yine Ronaldo ve Messi'ydi. İki oyuncunun uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta oynanan Juventus-Barcelona maçında bir araya gelmesi hala akıllarda. Bir önceki sene düzenlenen ödül töreninde unutulmaz bir röportaja imza atan ikili, birbirlerine 'yemek' sözü vermişti. Özellikle Ronaldo'nun Messi'ye oldukça sıcakkanlı yaklaştığı görülmüştü.
Ronaldo, bu tavrını destekler nitelikte bu yıl 'en iyiler' oylamasında Lewandowski ve Mbappe ile beraber Messi'ye de oy verdi. Ancak Messi, Juventus'ta çok iyi bir istatistik yakalayan Ronaldo'ya oy vermeyi tercih etmedi. Messi'nin listesi ise Neymar, Mbappe ve Lewandowski şeklinde oluştu.
Yılın en iyi futbolcusu ödülü Robert Lewandowski'nin oldu. Dağıtılan tüm ödüller ise şöyle:
- En iyi erkek futbolcu: Robert Lewandowski (Bayern Münih)
- En iyi kadın futbolcu: Lucy Bronze (Manchester City)
- En iyi erkek teknik direktör: Jürgen Klopp (Liverpool)
- En iyi kadın teknik direktör: Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)
- Puskas Ödülü (En estetik gol): Heung-min Son (Tottenham)
- En iyi taraftar: Sport Club do Recife taraftarı Marivaldo Francisco da Silva: (Brezilya):
Marivaldo, Recife maçlarını izlemek için her maç öncesi 60 kilometre yürüyerek stada geliyordu.
- Yılın en iyi 11'i (erkekler): Allison Becker, Trent-Alexander Arnold, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo.
- Yılın en iyi 11'i (kadınlar): C.Endler, L.Bronze, W.Renard, M.Bright, D.Cascarino, B.Bonansea, V.Boquete, P.Harder, V.Miedema, T.Heath, M.Rapinoe.
Meghan Rapinoe bu listeye seçilmesini eleştirerek, "Marttan beri maça çıkmadım. Neden seçildiğimi anlamış değilim" dedi.
- En iyi erkek kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)
- En iyi kadın kaleci: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)
- FIFA Fair Play Ödülü: Mattia Agnese
Ospedaletti'de oynayan 17 yaşındaki futbolcu Mattia Agnese, Cairese ile oynadıkları maç esnasında rahatsızlanan rakibine ilk yardım yaparak hayatını kurtarmıştı. Agnese, törene bağlanarak şunları söyledi:
Kendimi bir kahraman gibi hissetmiyorum, sadece hissettiğim şeyi yaptım : Bu ödülü almak inanılmaz bir duygu ve aileme ve tüm Ospedaletti'ye teşekkür etmek istiyorum. Umarım bir örnek olur.
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