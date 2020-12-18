FIFA, yılın en iyilerini seçti: İşte ödül kazananlar ve hikayeleri

2020 FIFA Yılın En İyileri seçildi. Salgın dolayısıyla online olarak düzenlenen ödül törenine tüm sporcular video konferans aracılığıyla katıldı. Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, en iyi taraftar ve fair-play ödülleri de dağıtıldı.