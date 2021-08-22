Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da, ülkeden kaçış için yaşanan kaos gitgide daha kötü bir hal alırken, Taliban yönetimi de, yeni hükümetin kurulması için çalışmalara başladı. Taliban’ın kurucu liderlerinden olan ve yeni hükümetin başına geçmesi beklenen Molla Abdulgani Birader, görüşmeler için başkent Kabil’e geldi.

Birader’in cihatçı liderler ve siyasetçilerle ‘kapsayıcı’ bir hükümetin kurulması amacıyla görüşmeler yürüteceği ifade ediliyor. Bununla birlikte Taliban çatısındaki Hakkani örgütü üyeleri de Kabil’de görüldü. ABD’nin en çok arananlar listesinde bulunan örgüt liderlerinden Halil Hakkani, dün Kabil’in en büyük camisindeydi ve cemaatin bağlılık yeminini dinledi. Birader’in Kandahar’dan Kabil’e geçmesinin çalışmalara ivme kazandırması bekleniyor. Bununla birlikte ‘kapsayıcı’ hükümet söyleminin, Taliban kontrolündeki şeriat düzeninde yer almak dışında bir anlam taşımadığı ifade ediliyor.

Bir Taliban sözcüsü dün Reuters’a yaptığı açıklamada, “Taliban’ın hukuk, din ve dış politika uzmanları birkaç hafta içinde yeni yönetim şeklini açıklamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı. Taliban, geçen haftalarda “demokrasinin ülke için bir seçenek olmadığını” ve Afganistan’ın şeriatla yönetileceğini açıklamıştı. Hamid Karzai ve Abdullah Abdullah gibi liderlerin bu süreçte ne kadar etkin rol alabilecekleri sorgulanıyor. Nitekim ülkeden kaçan eski cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin kardeşi Haşmet Gani Ahmedzai’nin Taliban’a bağlılığını açıkladığı öne sürüldü.

Hint basınında yer alan görüntülerde, Taliban liderleri Gani’yi alnından öpüyor. Bu arada Karzai ve Abdullah’ın dün üst düzey Taliban liderleriyle bir araya geldiği ve görüşmede genel güvenlik ve siyasi durumun tartışıldığı belirtildi. FIFA’nın Afgan kadın futbolcuların ülkeden tahliye edilmesi için adım attığı öğrenildi. BBC’nin haberine göre FIFA, hükümetlere acil olarak gönderdiği yazıda, Afgan kadın futbolcuların tahliyesi için yardım istedi. Ülke dışında olan Afgan kadın futbolcu Halide Popal, ülke içindeki takım arkadaşları için yardım çağrısında bulunmuş, takım arkadaşlarına da formalarını yakıp gizlenmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Öte yandan Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Kabil’de ülkeden ayrılmak isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor. Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce Afganistanlı, giriş kapıları önünde oluşturulan barikatların ardında günlerdir içeri girmeyi bekliyor. Aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, 5 gündür ülkeden çıkmak için havaalanına alınmayı bekliyor.

Bölgede yaşanan kaosun dün en üst seviyeye çıktığı ifade edilirken, Afganistan’daki ABD Büyükelçiliği ise bir güvenlik uyarısı yayımlayarak, Amerikan vatandaşlarını havalimanından uzak durmaya çağırdı. Pasaportu ve uçuş izni olanların tek tek seçildiği giriş kapılarından havalimanına girerek “umut yolculuğuna” çıkmayı hedefleyen Afganlar, dikenli teller ve betonlarla oluşturulan barikatların ardında bekletiliyor. Afganlar, hangi ülkeye gideceklerinin fark etmeyeceğini, Kabil’den mutlaka ayrılmak istediklerini belirtiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’da yaşananlar nedeniyle ülkesinde büyük baskı altında. Biden çekilmenin tamamlanması için 31 Ağustos tarihini vermişti. Ancak yaşananlar, tahliyelerin bu tarihte tamamlanamaması durumunda ne olacağına dair endişelere neden oluyor. ABD kamuoyunda, çekilme tarihinin ileri alınmasına dair yoğun bir baskı oluşuyor. Şu anda ABD kontrolünde olan havaalanının 31 Ağustos sonrasında da, bir süre açık kalmasına dair ABD’ye çağrı yapılıyor.