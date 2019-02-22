FIFA'nın 3 yıldır yaptığı araştırma sonucunda, içinde yıldız futbolcu Bertrand Traore'nin de bulunduğu 12'den fazla 18 yaş altı futbolcunun transferinde usulsüzlük tespit edildi. Kulübe 600 bin İsviçre frangı (970 bin Euro) para cezası da verildi.

FIFA'dan gelen açıklamaya göre ceza kadın takımı ve futsal takımı haricinde tüm futbol takımları için geçerli olacak. Chelsea, önümüzdeki transfer sezonunda ne ulusal ne de uluslararası arenada transfer yapamayacak.

Chelsea son dört sezonda 18-22 yaş aralığında 17 futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderdi