FIFA'nın resmi Twitter hesabından bir anket yapıldı. Ankette Alex ve Hagi baz alınarak "Kim daha iyiydi?" sorusu soruldu. 600 binden fazla oy alan anket, FIFA'nın istediği yüksek etkileşim oranına ulaştı. Anketin kazananı ise yüzde 55,9 ile Alex de Souza oldu.

1996'dan emekliye ayrıldığı 2001'e kadar Galatasaray'da oynayan Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmaya çıktı. Alex ise Fenerbahçe formasını, 2004-2012 yılları arasında 344 maçta giydi.



