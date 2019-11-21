FIFPRO ekonomik olarak tehlikede olan 7 Türk kulübünü açıkladı

FIFPRO, yani Dünya Futbolcular Birliği, oyuncularına maaş ödeme konusunda sorun yaşatan kulüpleri açıkladı. Türkiye'den 3 Süper Lig, 2 TFF 1. Lig ve 2 tane de 2. Lig kulübünün yer aldığı listede dünya çapında yüzlerce kulüp bulunuyor. Türkiye Ligi için yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye liglerindeki birçok oyuncu, FIFPRO’ya başvurarak ödenmeyen maaşlar konusunda yardım talep ediyor. Bu durum bazen, sözleşmelerinin ilk ayı içerisinde meydana geliyor. Bu yüzden Türkiye’de bir kulüple sözleşme imzalamadan önce, oyuncuların kontratları avukatlarına veya oyuncu sendikasına kontrol ettirmelerini şiddetle tavsiye ederiz.

Bazı Türk kulüpleri FIFA’lık olan konularda maaş borçlarını düşürmek için sözleşmeye yazmadan kabul ettikleri bonus ödemelerini düzenli maaş ödemesi gibi gösteriyorlar. Bu yüzden maç bonuslarının miktarını kontratlarına yazmalarını tavsiye ediyoruz”

Açıklanan 7 Türk kulübü ise şöyle: