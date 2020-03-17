Futbol FIFPro ve Avrupa Kulüpler Birliği, EURO 2020 erteleme teklifini kabul etti

FIFPro ve Avrupa Kulüpler Birliği, EURO 2020 erteleme teklifini kabul etti

Futbol

FIFPro ve Avrupa Kulüpler Birliği, EURO 2020 erteleme teklifini kabul etti

UEFA, ECA (Avrupa Kulüpler Birliği), FIFPro (Oyuncu Birliği) ve 55 üye ülkenin video konferans olarak gerçekleştirdiği kritik toplantıda önemli bir anlaşmaya varıldı. UEFA tarafından EURO 2020'nin ertelenmesi için yapılan teklif, yetkili kurumlar tarafından kabul edildi.

17 Mart 2020, Salı 15:15 Son Güncelleme:
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UEFA, EURO 2020'nin 1 sene ertelenmesi hususunda kendi içerisinde fikir birliğine varmıştı.

ECA (Avrupa Kulüpler Birliği), FIFPro (Oyuncu Birliği) ve üye ülkelerin de öneriyi kabul etmesiyle EURO 2020'nin 1 sene ertelenmesi kararı neredeyse resmileşti.

Kritik toplantıdaki diğer konuların da görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması ve alınan kararların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Toplantıdan ne karar çıkacağı en çok merak edilen EURO 2020'nin akıbeti ise yapılacak resmi açıklamanın ardından kesinlik kazanacak.

UEFA, organizasyonun ertelenmesi durumunda üye ülkelerden toplam 320 milyon euro talep etmişti.

Bu detayın nasıl sonuçlanacağı da merak edilen bir diğer konu ve açıklamada bu durumun da çözüme kavuşması bekleniyor.


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