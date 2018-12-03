Fighting EX Layer PC çıktı!
Fighting EX Layer PC sürümü bugün Steam’deki yerini aldı. Street Fighter EX serisinin geliştiricileri tarafından yapılan Fighting EX Layer, keyif dolu bir dövüş deneyimi sunuyor.
Street Fighter EX serisinin geliştiricileri uzun süren sessizliklerini Fighting EX Layer ile bozmuştu. PlayStation 4 için çıkan Fighting EX Layer bugün PC için de çıkışını gerçekleştirdi. Steam üzerinden sunulan Fighting EX Layer 45 TL gibi oldukça uygun fiyat etiketine sahip.
Oyunda Allen Snider, Area. Blair Dame, Darun Mister, Doctrine Dark, Garuda ve Hokuto gibi eski oyunlardan da hatırlayacağınız karakterler yer alıyor. Farklı mekanikleri ve oynanışı ile dikkat çeken Fighting EX Layer şu sıralar PC’de dövüş oyunu hasreti çekenlere bire bir gelecektir.
Oyunun sistem gereksinimlerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Fighting EX Layer minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i3-4160 3.60GHz veya daha iyisi
RAM: 6 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB, GTX 750Ti 2GB veya daha iyisi
Depolama alanı: 4 GB
Fighting EX Layer önerilen sistem gereksimleri
İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-4690 3.50 GHz veya daha iyisi
RAM: 8 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya daha iyisi
Depolama alanı: 4 GB
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