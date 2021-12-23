Fıkra gibi olay! Taliban paralarını muhaliflere kaptırdı

Taliban, Tacikistan'da muhalefetin elindeki Afganistan Büyükelçiliği'ne yanlışlıkla para gönderdi.

Şarkul Avsat’ın Tacikistan'ın başkenti Duşanbe merkezli haber sitesi Avesta'dan aktardığına göre Taliban, eylülde büyükelçiliğin hesabına yanlışlıkla yaklaşık 800 bin dolar gönderdi.

Geçen hafta yayımlanan haberde Taliban'ın parayı geri almak için kasımda büyükelçilik yetkilileriyle iletişime geçtiği fakat ağustosta devrilen Eşref Gani hükümetine bağlılığını bildiren büyükelçiliğin bunu reddettiği belirtildi.

Sözkonusu paranın Gani hükümeti tarafından Tacikistan'daki sığınmacı çocuklarına okul yaptırılması için ayrıldığı fakat Taliban'ın ülkenin yönetimini ele geçirmesiyle paranın gönderilemediği ifade edildi.

ABD merkezli haber sitesi Eurasianet'in haberine göre kimliğini paylaşmayan bir büyükelçilik çalışanı, Taliban'ın eylülde yanlışlıkla para gönderdiğini doğruladı fakat sözkonusu miktarın 400 bin dolar civarında olduğunu söyledi.

Büyükelçilik görevlisi, "Okul inşa etmedik ama aylardır öğretmenlerin ve büyükelçilik çalışanlarının maaşları bu parayla ödeniyor. Tüm para büyükelçiliğin ve Afganistan vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması için harcanıyor" dedi.

Görevli, Tacikistan hükümetinin Taliban'ı terör örgütü olarak gördüğünü belirterek paranın resmi olarak geri gönderilmesinin imkansız olduğunu savundu.

Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zahir Ağbar, Taliban yönetimini tanımadıklarını ve Taliban karşıtı Afganistan Ulusal Direniş Cephesi'ne destek verdiklerini açıklamıştı.