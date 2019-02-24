Fikret Orman ile Ali Koç maç öncesi bir araya gelecek
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadele öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe, yarın 15.00'te Fikret Orman ve Ali Koç'un bir araya geleceğini ve bu buluşmanın her iki kulübün kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 21:0'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelecek.
Beşiktaş Kulübü ile Fenerbahçe Kulübü tarafından canlı yayınlanacak program saat 15:00'te başlayacak. Her iki kulüp başkanlarının dostluk mesajları vereceği program ile ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde:
BEŞİKTAŞ
"Yarın Başkanımız Fikret Orman'ın evsahipliği ile ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Ali Koç'u @VodafonePark 'ta ağırlıyoruz. Saat 15.00'te gerçekleşecek program canlı olarak @tvbjk ve @fbtv ortak yayınında olacak. #EzeliRakipEbediDost #BJKvFB @Fenerbahce"
FENERBAHÇE
"Başkanımız Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi öncesi #EzeliRakipEbediDost anlayışıyla @Besiktas'ın ev sahipliğinde bir araya geliyor. Program, yarın 15.00'te canlı olarak @fbtv ve @tvbjk ortak yayınında. #BJKvFB"