  • Haberler
  • Futbol
  • Fikret Orman ile Ali Koç maç öncesi bir araya gelecek

Fikret Orman ile Ali Koç maç öncesi bir araya gelecek

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadele öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe, yarın 15.00'te Fikret Orman ve Ali Koç'un bir araya geleceğini ve bu buluşmanın her iki kulübün kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı

24 Şubat 2019, Pazar 19:49 Son Güncelleme:
A A
Fikret Orman ile Ali Koç maç öncesi bir araya gelecek

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 21:0'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelecek.

Beşiktaş Kulübü ile Fenerbahçe Kulübü tarafından canlı yayınlanacak program saat 15:00'te başlayacak. Her iki kulüp başkanlarının dostluk mesajları vereceği program ile ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde: 

BEŞİKTAŞ

"Yarın Başkanımız Fikret Orman'ın evsahipliği ile ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Ali Koç'u @VodafonePark 'ta ağırlıyoruz. Saat 15.00'te gerçekleşecek program canlı olarak @tvbjk ve @fbtv ortak yayınında olacak. #EzeliRakipEbediDost #BJKvFB @Fenerbahce"

FENERBAHÇE

"Başkanımız Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi öncesi #EzeliRakipEbediDost anlayışıyla @Besiktas'ın ev sahipliğinde bir araya geliyor. Program, yarın 15.00'te canlı olarak @fbtv ve @tvbjk ortak yayınında. #BJKvFB"

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.