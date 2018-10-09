Fikret Orman suskunluğunu bozuyor

Siyah-Beyazlılar’ın önceki akşam Konyaspor’a konuk olduğu mücadele öncesinde skandal bir olay yaşanmıştı.

Bu maçtan saatler önce karşı karşıya gelen iki takımın U21 takımlarının müsabakası sonrasında sahada kavga çıkmış ve alan dışındakilerin de müdahalesinin ardından Siyah- Beyazlı gençler darp edilmişti. Konuya resmi site aracılığıyla sert yanıt veren yönetim, olayın takipçisi olacağını belirtmişti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, bugün konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Orman’ın, olay sonrasındaki gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaşacağı kaydedildi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Orman’ın, U21 karşılaşmasında yaşanan olaylara ek olarak A takım mücadelesindeki tartışma yaratan hakem kararlarıyla ilgili olarak da konuşması bekleniyor. Son maçlarda taraftarlardan gelen, “Yönetim uyuma, Beşiktaş’a sahip çık” tezahüratı sonrasında harekete geçen Orman’ın, toplantısı bugün saat 14.30’da Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek.

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