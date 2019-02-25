Süper Lig'de bu akşam oynanacak derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin başkanları dostluk mesajları verdiler. Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BJK ve FBTV ortak yayınında konuştular.

İlk olarak söz alan Ali Koç, "Biz buraya kazanmaya geldik ama bu bizim birbirimize olan sevgi ve saygımızı etkilemeyecek. Biz dostluk mesajı vermek istiyoruz" dedi.

Sarı-lacivertli başkan, şunları söyledi;

"Öncelikle Fikret Orman'a ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Kendi televizyonumuzda böyle bir yayın yapalım dedik ve bence iyi de oldu. Umarım gelecek için de iyi bir örnek teşkil eder. Ebedi dostluk diyoruz ama bunu hareketlerimizle de desteklememiz gerekiyor. Şiddet, nefret fayda sağlamıyor. Bugün kazanmaya geldik, kazanacağız da. Buraya kazanmaya geldik ama, bu bizim birbirimize olan sevgi ve saygımızı etkilemeyecek. Biz dostluk mesajı vermek istiyoruz."

FİKRET ORMAN: "BU DERBİLER GAZOZUNA DA OLSA ÖNEMLİDİR"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, iyi izlenim bırakacak bir maç olmasını temenni ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu;

"Hoş geldiler, nezaket gösterdiler. Bu derbiler gazozuna da olsa önemli maçlardır. Bizim yapabileceklerimiz belli, takımlarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ama maçta taraftar gibi seyredebiliyoruz.

Biz de evimizde, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Bu derbiler gazozuna da olsa önemlidir. İnsanlara iyi izlenim bırakacak bir maç olmasını temenni ediyorum. Atmosferi yüksek bir maç olacak. Hakem hatasının olmadığı centilmence bir maç olsun."

Bu arada Fikret Orman, Ali Koç'a günün anlam ve önemini taşıyan plaket verdi.

İki başkanın ortak yayınında şu açıklamalar yapıldı:

Ali Koç: "Bu bir ilk. Gelecek açısından da umarım örnek teşkil eder. Edebi dost diyorsak böyle olmalı. Şiddet, nefret fayda sağlamıyor. Bugün kazanmaya geldik. Kazanacağız da"

Fikret Orman: Bu fikir bir dostumuzdan geldi. Ben de sıcak baktım ve Ali Başkan'a ilettim. O da kendi televizyonlarımızda yapalım dedi. Böyle gelişti. Medeniyet açısından da, spora dostluk mesajları içinden de iyi bir mesaj oldu."

Bu bir spor müsabakası. Beşiktaş Fenerbahçe maçları çok önemli maçlardır. Takımımızı motive etmeye çalışıyoruz. Maça geldiğimiz zaman da aynı taraftar gibi maç seyrediyoruz. Ali başkanın olduğu gibi biz de maçı kazanmak istiyoruz. Takımımıza destek olmaktan başka yapacağımız bir şey . Yok hakem hataları ile değil de pozisyonların ön plana çıkacağı ve hak edenin kazanacağı bir maç diliyorum.

Tarihimizde yüzlerce maç yaptık, bunların bir kısmını kazandık, bir kısmını kaybettik. Bizim de Fenerbahçe'nin de puana ihtiyacı var.

Ali Koç: Ülkemizi ayrıştıracak o kadar neden var ki futbol bunlardan biri olmamalı. Taraftarlarımıza hep söylediğimiz bir şey var. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Sırf bunu yaparsak büyük bir şama kaydederiz. Küfürsüz stat projemiz var. Kendi stadımızda ilk stadımız Beşiktaş'ta oldu. Biz orada bazı çağ dışı uygulamaları kaldırdık.

Maç 9'da. 6-7 saat taraftarlar cefa çekiyor 1,5 saat maç seyretmek için. Bizim uygulamamızın fayda sağlamasına çok sevindim. Daha fazla yapmamız lazım. Saha dışında biz öyle medeni bir ortam sağlayabilmeliyiz ki... Çok ciddi sorunlarımız var. bu sorunları kafa kafaya vermezsek tek başına çözemeyiz. Biz Fenerbahçe yönetimi olarak bu konuda elimizden gelen faydayı sağlayacağız. Bu programı yapmamız bile tenkit ediliyor, lider risk alabilmeyi bilen adamdır. Bunları da aşacağız.

Fikret Orman: Amacımız sadece kulübümüzü değil, total futbol ailesini de değiştirmemiz lazım. Bu futbol ailesinin birliğe ihtiyacı var.

Ali Koç: Taraftarlarımıza mesaj, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Kötü günlerimizde bizden desteklerini esirgemiyorlar. Şansımız bir gün dönecek. İnşallah bugün döner. Bu kulübün arkasında taraftar olduğu sürece her türlü engeli aşmış. Fenerbahçe'nin son 20 yıllık derbi tarihine baktığımız zaman bir adım önde gözüküyoruz. Kaybetmek de var kazanmak da. Futbolculardan çok hakem hataları konuşuluyor. İnşallah ondan uzak bir maç olur. İnşallah mutlu ayrılırız ama dünyanın da sonu değil.

Futbolun çok alanında çok gerideyiz. Stat konusunda ise çok ileriyiz.. İki kulüp var ki stadını kendi imkanlarıyla, kendi gücüyle ve stratejisiyle yaptı. Bunlardan biri Beşiktaş, diğeri Fenerbahçe. Bugün baktığımız zaman Türkiye'nin statlaşmasına ilham olmuş bir proje. Taraftarın, camianın alın teriyle yapılmış iki stattan bahsediyoruz.

Fenerbahçe bizim misafirimiz. Biz de ev sahibiyiz. Ev sahibi olmanın gerekliliğini yapacağız. Centilmen bir kulüp olarak bunu burada göstermemiz lazım. Fenerbahçe'yi bugün burada ağırlamaktan keyif duyuyoruz.