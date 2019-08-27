Fikret Orman yeniden aday Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak olan seçimde mevcut başkan Fikret Orman tekrar aday olacak. Orman'ın tek aday olarak girmesi beklenen seçim TFF Merkezi'ndeki genel kurulda gerçekleşecek.