Fikret Orman yeniden aday
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak olan seçimde mevcut başkan Fikret Orman tekrar aday olacak. Orman'ın tek aday olarak girmesi beklenen seçim TFF Merkezi'ndeki genel kurulda gerçekleşecek.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, vakfın başkanlığına yeniden aday olacak.
Orman'ın, 29 Ağustos Perşembe günü vakfın, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi.
Fikret Orman, dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilmişti.
AA