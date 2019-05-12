Fikret Orman yeniden başkan!

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fikret Orman, yeniden başkan seçildi

12 Mayıs 2019, Pazar 23:49 Son Güncelleme:
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Fikret Orman yeniden başkan!

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy sayımı tamamlandı.

Başkan Fikret Orman, kesinleşmemiş sonuçlara göre 4 bin 899 oyun 2921’ini alarak yeniden başkan seçildi.

Başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 1617 oy aldı.

Beşiktaş’ta Fikret Orman 3 yıl daha göreve devam edecek.

 1. Sandık

 Fikret Orman: 222

 Hürser Tekinoktay: 53

 2. Sandık

 Fikret Orman: 198

 Hürser Tekinoktay: 72

 3. Sandık

 Fikret Orman: 182

 Hürser Tekinoktay: 60

 4. Sandık

 Fikret Orman: 160

 Hürser Tekinoktay: 54

 5. Sandık

 Fikret Orman: 142

 Hürser Tekinoktay: 53

 6. Sandık

 Fikret Orman: 118

 Hürser Tekinoktay: 50

 7. Sandık

 Fikret Orman: 129

 Hürser Tekinoktay: 51

 8. Sandık

 Fikret Orman: 123

 Hürser Tekinoktay: 58

 9. Sandık

 Fikret Orman: 113

 Hürser Tekinoktay: 67

 10. Sandık

 Fikret Orman: 130

 Hürser Tekinoktay: 56

 11. Sandık

 Fikret Orman: 120

 Hürser Tekinoktay: 97

 12. Sandık

 Fikret Orman: 124

 Hürser Tekinoktay: 84

 13. Sandık

 Fikret Orman: 89

 Hürser Tekinoktay: 165

 14. Sandık

 Fikret Orman: 92

 Hürser Tekinoktay: 126

 15. Sandık

 Fikret Orman: 150

 Hürser Tekinoktay: 130

 16. Sandık

 Fikret Orman: 117

 Hürser Tekinoktay: 121

 17. Sandık

 Fikret Orman: 214

 Hürser Tekinoktay: 72

 18. Sandık

 Fikret Orman: 161

 Hürser Tekinoktay: 74

 19. Sandık

 Fikret Orman: 175

 Hürser Tekinoktay: 58

 20. Sandık

 Fikret Orman: 162

 Hürser Tekinoktay: 116


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