Fikret Orman yeniden başkan!
Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Fikret Orman, yeniden başkan seçildi
Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy sayımı tamamlandı.
Başkan Fikret Orman, kesinleşmemiş sonuçlara göre 4 bin 899 oyun 2921’ini alarak yeniden başkan seçildi.
Başkan adayı Hürser Tekinoktay ise 1617 oy aldı.
Beşiktaş’ta Fikret Orman 3 yıl daha göreve devam edecek.
1. Sandık
Fikret Orman: 222
Hürser Tekinoktay: 53
2. Sandık
Fikret Orman: 198
Hürser Tekinoktay: 72
3. Sandık
Fikret Orman: 182
Hürser Tekinoktay: 60
4. Sandık
Fikret Orman: 160
Hürser Tekinoktay: 54
5. Sandık
Fikret Orman: 142
Hürser Tekinoktay: 53
6. Sandık
Fikret Orman: 118
Hürser Tekinoktay: 50
7. Sandık
Fikret Orman: 129
Hürser Tekinoktay: 51
8. Sandık
Fikret Orman: 123
Hürser Tekinoktay: 58
9. Sandık
Fikret Orman: 113
Hürser Tekinoktay: 67
10. Sandık
Fikret Orman: 130
Hürser Tekinoktay: 56
11. Sandık
Fikret Orman: 120
Hürser Tekinoktay: 97
12. Sandık
Fikret Orman: 124
Hürser Tekinoktay: 84
13. Sandık
Fikret Orman: 89
Hürser Tekinoktay: 165
14. Sandık
Fikret Orman: 92
Hürser Tekinoktay: 126
15. Sandık
Fikret Orman: 150
Hürser Tekinoktay: 130
16. Sandık
Fikret Orman: 117
Hürser Tekinoktay: 121
17. Sandık
Fikret Orman: 214
Hürser Tekinoktay: 72
18. Sandık
Fikret Orman: 161
Hürser Tekinoktay: 74
19. Sandık
Fikret Orman: 175
Hürser Tekinoktay: 58
20. Sandık
Fikret Orman: 162
Hürser Tekinoktay: 116