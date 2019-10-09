Fikret Orman'dan başkan adaylığıyla ilgili kesin açıklama
Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığına yeniden aday olup olmayacağı konusundaki söylentiler hala devam ediyor. Orman'ın aday olmayacağını açıklamasına rağmen hala olacağı yönündeki haberler bu belirsizliği yaratıyordu. Fikret Orman ise bu konuda kesin karara vardı.
Beşiktaş başkanı Fikret Orman, sponsorluk anlaşması esnasında yaptığı açıklamada seçime kesinlikle girmeyeceğini açıkladı.
Fikret Orman, bu kararını şu cümlelerle ifade etti:
Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Kararımı verdim ve o kararın arkasındayım, Beşiktaş başkanlığını bıraktım ve aday olmayacağım. Çok net konuştum, net olarak ifade ettim. Benim düşüncemi tekrar merak ediyorlarsa, YouTube'dan mı nereden bakacaklarsa artık, o basın toplantısında söylediklerimi izlesinler. Hepsi orada. O yüzden benim için yeni bir gündem yok. Çok net konuştum. İnsanlar düşüncelerimi merak ediyorlarsa nereden bulacaklarsa konuşmamı dinlesinler, sorduklarını cevabını almış olurlar.