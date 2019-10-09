Beşiktaş başkanı Fikret Orman, sponsorluk anlaşması esnasında yaptığı açıklamada seçime kesinlikle girmeyeceğini açıkladı.

Fikret Orman, bu kararını şu cümlelerle ifade etti:

Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Kararımı verdim ve o kararın arkasındayım, Beşiktaş başkanlığını bıraktım ve aday olmayacağım. Çok net konuştum, net olarak ifade ettim. Benim düşüncemi tekrar merak ediyorlarsa, YouTube'dan mı nereden bakacaklarsa artık, o basın toplantısında söylediklerimi izlesinler. Hepsi orada. O yüzden benim için yeni bir gündem yok. Çok net konuştum. İnsanlar düşüncelerimi merak ediyorlarsa nereden bulacaklarsa konuşmamı dinlesinler, sorduklarını cevabını almış olurlar.