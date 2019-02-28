Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili açıklama yaptı. Güneş’in 31 Mayıs 2019´a kadar görevinin başında olduğunun ifade edildiği açıklamada, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için de başarı dileklerinde bulunuldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yen aldı: " Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır. 4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019´a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: DHA