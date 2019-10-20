Fikret Orman'ın ailesi başkanlık seçiminin yapıldığı kongre merkezine geldi.

Eski başkan Fikret Orman'ın henüz gelmediği salonda, Orman ailesi Ahmet Nur Çebi'ye karşı soğuk bir tavır takındı.

Başkan adaylarından Serdal Adalı'yla selamlaşan ve iyi dileklerini ileten Orman ailesi, Fikret Orman'ın 6,5 yıl çalıştığı fakat son dönemde karşılıklı sert açıklamalarda bulunduğu diğer başkan adayı Ahmet Nur Çebi'yi es geçti.





#olayıngeçmişi





• 2012 yılından beri Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'a en yakın kişi olarak çalışan Ahmet Nur Çebi, son olağanüstü seçimde yönetim kurulunda yer almamış ve ikilinin dargın olduğu ortaya çıkmıştı.





•Beşiktaş başkanlığına adaylığını koyan Nur Çebi, Fikret Orman'ın yanlış yönlendirildiğini söyleyerek "Başkanı bir şekilde o yola soktular ve Şenol Güneş ile beni orada istemediler" demişti.





• Fikret Orman, bu sözlere karşılık "Şenol Güneş ve Ahmet Nur Çebi ağabey bir ekip değildi" demişti. .





• Ahmet Nur Çebi ise "Ona hakkımı helal etmiyorum, her zaman 'ben' diyen biri. Bana hakkımı teslim etmeyi çok mu gördün sayın başkan?" diyerek sitem etmişti.







