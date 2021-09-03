Haberler Diğer Sporlar Haberleri Filenin Efeleri 2'de 2 yaptı Filenin Efeleri 2'de 2 yaptı Diğer Sporlar A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ikinci maçında İspanya’yı 3-1 yenerek 2’de 2 yaptı. 03 Eylül 2021, Cuma 19:46 Son Güncelleme: 03.09.2021 19:46 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ A Milli Erkek Voleybol Takımı İspanya Filenin Efeleri BUNLARI DA OKUYUN İş insanı cinayetinde ömür boyu hapis çıktı Koronavirüs alarmı! 221 ev karantinaya alındı Bahçeli’den 'seçim barajı' açıklaması Filenin Sultanları final peşinde! Dünyanın en büyüğü olacak! Son tabliye de ulaştı