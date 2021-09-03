Diğer Sporlar Filenin Efeleri 2'de 2 yaptı

Filenin Efeleri 2'de 2 yaptı

Diğer Sporlar

Filenin Efeleri 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ikinci maçında İspanya’yı 3-1 yenerek 2’de 2 yaptı.

03 Eylül 2021, Cuma 19:46 Son Güncelleme:
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