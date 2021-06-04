Diğer Sporlar Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde 2’nci etaba galibiyetle başladı

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde 2’nci etaba galibiyetle başladı

Diğer Sporlar

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde 2’nci etaba galibiyetle başladı

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçında Belarus’u 3-0 mağlup etti.

04 Haziran 2021, Cuma 20:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

SALON: Desportivo Municipal de Santo Tirso

HAKEMLER: Pedro Lopes Pinto, Ilaria Vagni

TÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L), (Efe)

BELARUS: Burau, Kurash, Bahatka, Panasenko, Babkevich, Davyskiba, Budziukhin (L), (Shkredau, Tsiushkevich, Masko)

SETLER: 25-20, 25-23, 25-19

SÜRE: 84 dakika (29’, 28’, 27’)

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi ikinci etabındaki ilk maçında Belarus’u 3-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla C Grubu’nda oynadığı karşılaşmalarda 4’te 4 yaptı.

Türkiye’de; Adis 19, Bedirhan 12, Yiğit 8, Efe ve Oğuzhan 5’er, Burak 4, Murat ise 1 sayıyla oynadı. Milliler, Avrupa Altın Ligi ikinci etap ikinci maçında yarın TSİ 20.00’de Portekiz ile karşılaşacak.

DHA

BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Formula 1, Türkiye'yi haziran takviminden çıkardı