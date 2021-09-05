Diğer Sporlar Filenin Efeleri zafere koşuyor! Türkiye:3 Kuzey Makedonya: 0

Filenin Efeleri zafere koşuyor! Türkiye:3 Kuzey Makedonya: 0

Diğer Sporlar

Filenin Efeleri zafere koşuyor! Türkiye:3 Kuzey Makedonya: 0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

05 Eylül 2021, Pazar 18:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti ay-yıldızlı ekip, 25-22 kazandı. Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 almasını bildi.

Üstün oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

AA

İlgili Haberler
Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü



BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uganda madalya alan sporculara maaş, ev ve araba verdi