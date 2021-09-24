'Filenin Sultanlar: Sebat' belgeselinin galası yapıldı

Zorlu PSM'de yapılan ön gösterimde, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, belgeselin yönetmeni Fatih Karaca, milli oyuncular Eda Erdem Dündar, Simge Aköz ve Hande Baladın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Voleybolda her geçen gün çok önemli başarılara imza attıklarını belirten Mehmet Akif Üstündağ, "Bu gece ben de çok heyecanlıyım. Sürpriz ve güzel bir organizasyon. AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu belgeselde güzel bir voleybol hikayesinin olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kadın voleybolunda herkesle ayrı gurur duyuyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

TÜRKİYE ÇOK DEĞERLİ BİR HAZİNEYİ BELGESELLEŞTİRDİ

Yavuz Ölken, TVF ile "Filenin Sultanları: Sebat" belgeseline imza attıkları için çok gururlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile 2018'den bu yana yol arkadaşlığı yaptıklarını aktaran Ölken şöyle konuştu

"Çok gururluyuz. Böyle bir akşamın ev sahipliğini yapabilmek bizi çok gururlandırıyor. Aslında 2019'un çok ötesinde, 2016 Aralık'ta başlayan bir hikaye var. Hikaye başarıyla neticelenmese de bu hikaye yapılacaktı çünkü belgeselin adı sebat. Sebat; pes etmemek, durağan olmamak, çalışmak ve hedefine ulaşmak için uğraşmaktır. Bizi çok etkiledi açıkçası. İşin içine girdikçe hazırlığın çok eskiye gittiğini görüyoruz. İnanılmaz bir takım var. Kocaman bir şirket yönetiyor gibi bir yapı var. Genç Türk kadınları, inanılmaz ilham alıyoruz. Onların çalışma arzusu ve pes etmeme duygusu bizi bu belgesele yönlendirdi. Bir iz kalması lazımdı. Bu toprakların gelecek nesillere aktaracağı önemli değerlerden biri. Her şey sportif başarı değil ama yapmaya çalışmak ve iyi niyetle bunun peşinden koşmak sonunda başarı da getiriyor. Biz 2019'dan bu yana Avrupa ikinciliği gördük. Milletler Ligi'nde üçüncülük gördük. Avrupa üçüncülüğü gördük. Bunlar çok gurur verici."

OLİMPİYAT VİZESİNİN ALINDIĞI TURNUVADA MUAZZAM BİR BAŞARI VAR

AXA Sigorta olarak spora verdikleri desteği sürdüreceklerini vurgulayan Ölken, "Ülkemiz bunları hak ediyor ama hikayenin içine girdiğinizde olimpiyat vizesinin alındığı turnuva en kritik. Orada muazzam bir başarı ve pes etmeme var. Efsanenin o bölümü gerçekten çarpıcı. Bizler kurum olarak bu toplumda önemli ve değerli olanı, geleceğe iz bırakacak olanları korumayı amaç edinmiş bir sigorta şirketiyiz. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve gençler bizim ilgi alanımızda. Burada harika bir değer ortaklığı var. Tüm takım oyuncularına, teknik heyete, federasyon yönetimine ve bu belgeseli ortaya çıkaran ajansımıza teşekkür ediyorum. Türkiye çok değerli bir hazineyi belgeselleştirdi. Bunun devamı da gelecek inşallah. Türk kadınının ve voleybolunun önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Türk voleybolunda sadece kadınlarda değil erkeklerde de önemli hamleler olmaya başladı. 2022 Dünya Şampiyonası'na direkt gitme biletini aldık. Bu voleybol tarihimizdeki önemli kilometre taşlarından biri. Umuyorum ileride daha güzel başarıları hep beraber kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.