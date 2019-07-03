Filenin Sultanları, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonu oldu

Filenin Sultanları, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonu oldu Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası’nda Türkiye finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu