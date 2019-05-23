Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde A Mili Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 25-19, 25-23, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 3'te 3 yaptı