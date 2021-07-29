Filenin Sultanları ABD karşısında galibiyet arıyor
Türkiye ile ABD voleybol takımları, Tokyo 2020 Olimpiyatları B grubunda karşı karşıya geliyor. Grubun üçüncü maçında Filenin Sultanları 2. galibiyetini arıyor.
29 Temmuz 2021, Perşembe 15:48 Son Güncelleme:
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Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi. Şimdi ise rakip ABD ve maç 15.45'te başladı. Türkiye grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alarak çeyrek finale yükselmek istiyor. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.
1. Set: 25-19
2. Set:
3. Set:
4. Set
Maç programı:
31 Temmuz - 08:20 Türkiye - Arjantin
2 Ağustos - 08:20 Türkiye - Rusya
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