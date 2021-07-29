Filenin Sultanları ABD karşısında galibiyet arıyor

Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi. Şimdi ise rakip ABD ve maç 15.45'te başladı. Türkiye grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alarak çeyrek finale yükselmek istiyor. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

1. Set: 25-19

2. Set:

3. Set:

4. Set

Maç programı:

31 Temmuz - 08:20 Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 Türkiye - Rusya