Filenin Sultanları ABD karşısında mağlup! Ama1 puan almayı başardık

Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi. Son rakip ise ABD idi ve maç 15.45'te başladı.

ABD ilk seti 25-19, ikinci seti ise 25-20 kazandı. 3. seti ve 4. seti ise Milliler kazanarak muhteşem bir dönüşe imza attı. Son set ise ABD'nin üstünlüğüyle bitti ve maçı rakibimiz 3-2 kazandık. Türkiye, maçtan 1 puan alarak grupta ilk 4'e girme mücadelesinde büyük avantaj elde etti.

1. Set: 25-19

2. Set: 25-20

3. Set: 17-25

4. Set: 20-25

5. Set: 12-15

Maç programı:

31 Temmuz - 08:20 Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 Türkiye - Rusya