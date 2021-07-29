Diğer Sporlar Filenin Sultanları ABD karşısında mağlup! Ama1 puan almayı başardık

Filenin Sultanları ABD karşısında mağlup! Ama1 puan almayı başardık

Diğer Sporlar

Filenin Sultanları ABD karşısında mağlup! Ama1 puan almayı başardık

Türkiye ile ABD voleybol takımları, Tokyo 2020 Olimpiyatları B grubunda karşı karşıya geldi. Grubun üçüncü maçında Filenin Sultanları ikinci galibiyetini almak istiyordu ancak maç, ABD'nin 3-2'lik galibiyetiyle bitti.

29 Temmuz 2021, Perşembe 15:48 Son Güncelleme:
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Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi. Son rakip ise ABD idi ve maç 15.45'te başladı.

ABD ilk seti 25-19, ikinci seti ise 25-20 kazandı. 3. seti ve 4. seti ise Milliler kazanarak muhteşem bir dönüşe imza attı. Son set ise ABD'nin üstünlüğüyle bitti ve maçı rakibimiz 3-2 kazandık. Türkiye, maçtan 1 puan alarak grupta ilk 4'e girme mücadelesinde büyük avantaj elde etti.

1. Set: 25-19

2. Set: 25-20

3. Set: 17-25

4. Set: 20-25

5. Set: 12-15

Maç programı:

31 Temmuz - 08:20 Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 Türkiye - Rusya

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