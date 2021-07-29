Filenin Sultanları ABD karşısında mağlup! Ama1 puan almayı başardık
Türkiye ile ABD voleybol takımları, Tokyo 2020 Olimpiyatları B grubunda karşı karşıya geldi. Grubun üçüncü maçında Filenin Sultanları ikinci galibiyetini almak istiyordu ancak maç, ABD'nin 3-2'lik galibiyetiyle bitti.
29 Temmuz 2021, Perşembe 15:48 Son Güncelleme:
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Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi. Son rakip ise ABD idi ve maç 15.45'te başladı.
ABD ilk seti 25-19, ikinci seti ise 25-20 kazandı. 3. seti ve 4. seti ise Milliler kazanarak muhteşem bir dönüşe imza attı. Son set ise ABD'nin üstünlüğüyle bitti ve maçı rakibimiz 3-2 kazandık. Türkiye, maçtan 1 puan alarak grupta ilk 4'e girme mücadelesinde büyük avantaj elde etti.
1. Set: 25-19
2. Set: 25-20
3. Set: 17-25
4. Set: 20-25
5. Set: 12-15
Maç programı:
31 Temmuz - 08:20 Türkiye - Arjantin
2 Ağustos - 08:20 Türkiye - Rusya
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