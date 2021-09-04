Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü
Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan kaybeden Filenin Sultanları, üçüncülük maçında ise Hollanda'ya set vermeden galip gelmeyi başardı. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu. Bronz madalya kazanan Filenin Sultanları, oynadıkları 9 maçın 8 tanesini kazanmayı başardı.
04 Eylül 2021, Cumartesi 19:38 Son Güncelleme:
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SALON: Stark Arena
HAKEMLER: Mirko Jankovic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)
TÜRKİYE: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal)
HOLLANDA: Buijs, Timmerman, Plak, Daalderop, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Dambrink, Baijens, Grothues, Dijkema, Jasper)
SETLER: 25-20, 25-19, 25-23
SÜRE: 84 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu. Filenin Sultanları´nda Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13’er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3’er, Meryem Boz ise 2 sayıyla mücadele etti.
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