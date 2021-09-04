Diğer Sporlar Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

Diğer Sporlar

Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan kaybeden Filenin Sultanları, üçüncülük maçında ise Hollanda'ya set vermeden galip gelmeyi başardı. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu. Bronz madalya kazanan Filenin Sultanları, oynadıkları 9 maçın 8 tanesini kazanmayı başardı.

04 Eylül 2021, Cumartesi 19:38 Son Güncelleme:
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SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Mirko Jankovic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal)

HOLLANDA: Buijs, Timmerman, Plak, Daalderop, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Dambrink, Baijens, Grothues, Dijkema, Jasper)

SETLER: 25-20, 25-19, 25-23

SÜRE: 84 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu. Filenin Sultanları´nda Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13’er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3’er, Meryem Boz ise 2 sayıyla mücadele etti.


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