Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Mirko Jankovic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal)

HOLLANDA: Buijs, Timmerman, Plak, Daalderop, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Dambrink, Baijens, Grothues, Dijkema, Jasper)

SETLER: 25-20, 25-19, 25-23

SÜRE: 84 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu. Filenin Sultanları´nda Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13’er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3’er, Meryem Boz ise 2 sayıyla mücadele etti.



