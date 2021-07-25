2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçını zorlu rakip Çin'e karşı gerçekleştirdi. Filenin Sultanları, turnuvada ilk maçını 25-21, 25-14 ve 25-14 olmak üzere 3-0 galip gelerek turnuvaya harika bir başlangıç yaptı.

Milli voleybolcularımızdan Ebrar Karakurt, hırsıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Her aldığı sayı sonrasında büyük sevinç yaşayan Ebrar, Çin karşısında 18 sayıyla oynadı. Kaptan Eda Erdem ve Hande Baladin de üst düzey bir performans ortaya koydular.