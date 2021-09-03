Filenin Sultanları final peşinde!

Filenin Sultanları'nın rakibi Sırbistan! CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 gibi net bir skorla yenerek yarı finale çıkan Filenin Sultanları, Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN: 1-1 (İLK SET OYNANIYOR)

1. SET: 34-32

2. SET: 28-26

3. SET:

SIRP VOLEYBOLCU BOSKOVIC'TEN ÖVGÜ

Voleybol hayatını Eczacıbaşı’nda sürdüren, Sırpların en skorer ismi olan Tijana Boskovic, “Türkiye Avrupa’daki en iyi takımlardan bir tanesi. Bu maça iyi konsantre olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kolay bir maç olmayacağı kesin, umarım galip gelen biz oluruz” dedi.

Türkiye’de uzun yıllardır forma giyen ve Türk voleybolunu yakından tanıyan bir diğer isim Maja Ognjenovic de şunları söyledi: “Türkler deneyimli ve bizim sık sık karşılaştığımız yakından tanıdığımız bir rakip. Bizden Ankara’daki meşhur finalin rövanşını almaya çalışacaklardır."