Filenin Sultanları ikinci sınavında! Rakip İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında bugün İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Ariake Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 10.25'te başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Maçın ilk seti sona erdi ve İtaya 1-0 öne geçti. Periyoda kötü başlayan milliler, 7 sayı geriye düştüğü ilk sette farkı 1'e kadar indirse de set 25-22 İtalya üstünlüğüyle bitti.

1. Set: 22-25

2. Set:

3. Set:

Maç programı:

29 Temmuz - 10:25 Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 Türkiye - Rusya

Favori İtalya olarak görünüyor

Çin maçına da favori olarak çıkmayan Filenin Sultanları'nın iddaa oranı 3,35 olarak dikkat çekiyor. İtalya'ya verilen iddaa oranı ise 1,11 ve İtalyanlar bize karşı maça favori olarak çıkıyor.