Filenin Sultanları ikinci sınavında! Rakip İtalya
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları ikinci kez sahaya çıkıyor. İlk maçta son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenen Türkiye, bu kez İtalya ile karşılaşıyor.
27 Temmuz 2021, Salı 09:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında bugün İtalya ile karşı karşıya geliyor.
Ariake Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 10.25'te başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Maçın ilk seti sona erdi ve İtaya 1-0 öne geçti. Periyoda kötü başlayan milliler, 7 sayı geriye düştüğü ilk sette farkı 1'e kadar indirse de set 25-22 İtalya üstünlüğüyle bitti.
1. Set: 22-25
2. Set:
3. Set:
Maç programı:
29 Temmuz - 10:25 Türkiye - ABD
31 Temmuz - 08:20 Türkiye - Arjantin
2 Ağustos - 08:20 Türkiye - Rusya
Favori İtalya olarak görünüyor
Çin maçına da favori olarak çıkmayan Filenin Sultanları'nın iddaa oranı 3,35 olarak dikkat çekiyor. İtalya'ya verilen iddaa oranı ise 1,11 ve İtalyanlar bize karşı maça favori olarak çıkıyor.