A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında bugün İtalya ile karşı karşıya geldi.

Ariake Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 10.25'te başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlandı.

Maçın ilk seti sona erdi ve İtaya 1-0 öne geçti. Periyoda kötü başlayan milliler, 7 sayı geriye düştüğü ilk sette farkı 1'e kadar indirse de set 25-22 İtalya üstünlüğüyle bitti. İkinci set de çok çekişmeli geçti ve 23-22 geriye düştüğümüz seti 25-23 kazanarak beraberliği sağladık. 3. seti ise yine İtalya kazandı ve durum 2-1'e geldi.

Son sette ise İtalya oldukça baskın oynadı ve 25-15 kazanarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.

1. Set: 22-25

2. Set: 25-23

3. Set: 20-25

4. Set 15-25

Maç programı:

29 Temmuz - 10:25 Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 Türkiye - Rusya

Favori İtalya ifi

Çin maçına da favori olarak çıkmayan Filenin Sultanları'nın iddaa oranı 3,35 olarak dikkat çekti. İtalya'ya verilen iddaa oranı ise 1,11 ve İtalyanlar bize karşı maça favori olarak çıkmıştı.