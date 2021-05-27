Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın 12'şer sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; bu ikiliye Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt 11, Meliha İsmailoğlu 6, Cansu Özbay 1 sayıyla katkı sağladı.

Milliler, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında yarın TSİ 19.00'da Polonya ile karşılaşacak.

İSTANBUL (DHA)



