Diğer Sporlar Filenin Sultanları, İtalya'yı devirdi

Filenin Sultanları, İtalya'yı devirdi

Diğer Sporlar

Filenin Sultanları, İtalya'yı devirdi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci gününde ev sahibi İtalya'yı 25-13, 25-23 ve 25-16'lık setler sonucunda 3-0 mağlup ederek turnuvada ikide iki yaptı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 00:45 Son Güncelleme:
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Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın 12'şer sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; bu ikiliye Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt 11, Meliha İsmailoğlu 6, Cansu Özbay 1 sayıyla katkı sağladı.

Milliler, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında yarın TSİ 19.00'da Polonya ile karşılaşacak. 

İSTANBUL (DHA)

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